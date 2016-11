Gesellschaft : Gedenkfeiern für verstorbene Kinder im Land

1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Rund um die Welt stellen alljährlich um den zweiten Sonntag im Dezember herum Menschen eine brennende Kerze ins Fenster, um verstorbener Kinder zu gedenken.

In Bergen auf Rügen wird am 8. Dezember zum Gedenken auf den Alten Friedhof geladen. In Greifswald findet am 11. Dezember eine Andacht im Dom statt. Am selben Tag sind Betroffene auch zu einer Feier in das Münster in Bad Doberan eingeladen. In Rostock gibt es eine Gedenkfeier für verstorbene Kinder am 12. Dezember auf dem Westfriedhof.