Justiz : Gefängniswärter beklagen «Flickenteppich» bei Vollzugsrecht

Deutschlands Gefängniswärter beklagen große Probleme bei der Überwachung und Betreuung von Häftlingen. Ursache sei ein «Flickenteppich» an Gesetzesregelungen in den Bundesländern, erklärte ein Sprecher des Bundes der Strafvollzugsbediensteten Deutschlands (BSBD) am Freitag in Rostock. Dort trafen sich rund 150 Justizfachleute, um auf dem Gewerkschaftstag über aktuelle Probleme zu diskutieren, darunter auch über Umstände der Selbsttötung eines mutmaßlichen islamistischen Attentäters in der JVA Leipzig.