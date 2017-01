Wetter : Gefühlt kalter Januar: Temperaturen jedoch durchschnittlich

1 von 1 Foto: Julian Stratenschulte 1 von 1

Mit traumhaftem Winterwetter verabschiedet sich ein gefühlt kalter Januar aus Norddeutschland. Dennoch bewegten sich die durchschnittlichen Temperaturen im normalen, langjährigen Durchschnitt, hieß es vom Deutschen Wetterdienst. Die Monatstemperatur in den fünf norddeutschen Bundesländern betrug im Schnitt plus 0,4 Grad. Begonnen hatte der Monat ungemütlich mit Schnee, Kälte und Sturm. Besonders knackige Minusgrade wurden in Göttingen (minus 14 Grad Celsius) und auf dem Brocken (minus 16 Grad) gemessen.

DWD-Wettervorhersage

von dpa

erstellt am 28.Jan.2017 | 09:44 Uhr