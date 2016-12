Gastgewerbe : Geld für Arbeitgeber bei Winter-Beschäftigung im Tourismus

Arbeitgeber im Tourismus, die ihre Mitarbeiter im Winter weiterbeschäftigen, bekommen in Mecklenburg-Vorpommern im Rahmen eines Pilotprojektes kräftige Zuschüsse vom Staat. Die ganzjährige Beschäftigung von Mitarbeitern im Gastgewerbe werde erstmals unterstützt, teilte das Arbeitsministerium in Schwerin am Freitag mit. Für 29 Beschäftigte in 15 Unternehmen seien Saisonverträge in ganzjährige Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt worden.