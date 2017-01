Tiere : Geld für Tierheime: Privatpersonen können Anträge stellen

Für Investitionen in Tierheime stellt das Land Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr 900 000 Euro zur Verfügung. Wie das Agrar- und Umweltministerium am Mittwoch mitteilte, können Einrichtungen bis zum 31. März finanzielle Unterstützung beantragen. Voraussetzung sei, dass sie Fundtiere, herrenlose oder behördlich beschlagnahmte Tiere aufnehmen sowie kranken oder verletzten Wildtieren Unterkunft bieten.