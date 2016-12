Justiz : Genehmigung für Schweinezuchtanlage wird im März verhandelt

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Alt Tellin gilt mit 10 000 Muttersauen und 35 000 Ferkelzuchtplätzen in sechs Ställen als eine der größten Schweinezuchtanlagen im Norden Deutschlands. Die von Tierschützern und Umweltverbänden heftig kritisierte Anlage ist seit mehreren Jahren in Betrieb. Pro Woche werden dort etwa 6000 Ferkel geboren. Der BUND kritisiert, dass die Tiere in Ställen zu wenig Platz hätten und ihre Gülle für zu hohe Nährstoffeinträge im Boden sorge.

Die Anlage wurde 2010 vom Staatlichen Umweltamt in Neubrandenburg genehmigt. Straathof gilt als einer der größten Schweinezüchter in Europa, wurde aber in Sachsen-Anhalt mit einem Tierhaltungsverbot belegt. Die Geschäftsführung bei Firmen in mehreren Bundesländern gab er inzwischen ab und Anteile an den Firmen an einen Treuhänder.