Agrar : Gentechnikfreie Regionen diskutieren neue Züchtungsmethoden

Gegner der grünen Gentechnik in Mecklenburg- Vorpommern befürchten, dass neue Verfahren Gentechnik durch die Hintertür auf den Acker und in den Stall bringen. Das Argument der Verfechter sogenannter neuer Züchtungstechniken lautet: Nur der Prozess, aber nicht das Produkt sei gentechnisch verändert. Vertreter der 13 gentechnikfreien Regionen in Mecklenburg-Vorpommern wollen sich am Dienstag (11.00 bis 15.00 Uhr) auf ihrem Jahrestreffen auf Gut Dalwitz (Landkreis Rostock) mit den neuen Gentechnik-Verfahren befassen. Sie erwarten dazu den Geschäftsführer des Vereins Testbiotech in München, Christoph Then. Das Institut für unabhängige Folgenabschätzung in der Biotechnologie fordert klare gesetzliche Grenzen für gentechnische Verfahren.