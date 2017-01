Luftverkehr : Geschäftsführerwechsel am Flughafen Rostock-Laage

Der ehemalige Berliner-Airport-Chef Schwarz war in Laage angetreten, als dort von Insolvenz gesprochen wurde. In seiner Amtszeit konnten die Passagierzahlen durch Kooperationen mit Kreuzfahrtreedereien deutlich verbessert werden. Die Flughafenführung kündigte an, dass sie gleichzeitig mit der Staffelstabübergabe für 2016 ein Rekordergebnis verkünden werde. 2015 waren in Laage knapp 191 000 Passagiere gezählt worden.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen