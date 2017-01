Notfälle : Gesunkenes Motorboot aus Müritzarm geborgen

Aus einem Seitenarm der Müritz bei Priborn (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Mittwoch ein elf Meter langes Motorboot geborgen worden. Das frühere Polizeistreifenboot Typ «KB-12» war während der Weihnachtsfeiertage aus ungeklärter Ursache gesunken, so dass nur noch die Aufbauten zu sehen waren, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Bergung musste der Eigentümer aus Heilbronn (Baden-Württemberg) organisieren. Dazu seien mehrere Pumpen, ein Abschleppboot und mehrere Versuche nötig gewesen. Das Motorschiff werde nun in einer Werft genauer untersucht. Ein Leck sei zunächst nicht gesehen worden. Feuerwehren hatten Ölsperren gelegt, um eine Gewässerverunreinigung weitgehend zu vermeiden.

Mitteilung