Kriminalität : Gewalt am Marienplatz: Polizei prüft Aufenthaltsverbote

Die Schweriner Polizei prüft nach mehreren gewaltsamen Auseinandersetzungen unter jugendlichen Zuwanderern jetzt Aufenthaltsverbote für das Gebiet am Marienplatz. Damit könnten die Beamten wirkungsvoller gegen einzelne Personen vorgehen, die immer wieder durch Gewalt auffielen, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zugleich sei die polizeiliche Präsenz in der Nähe der Einkaufszentren in der Innenstadt wieder erhöht worden. Am Wochenende habe es keine neuen Vorfälle gegeben.