Gewerkschaften : Gewerkschaften erwarten deutlichen Anstieg der Gehälter

In diesem Jahr haben die meisten Branchen Tarifsteigerungen zwischen 1,5 und 3,0 Prozent erreicht, mit einem Schwerpunkt bei 2,5 Prozent. Polkaehn rechnet mit erheblichen Macht- und Verteilungskämpfen im kommenden Jahr. «In der Wirtschaft hat sich ein maßloses Renditedenken durchgesetzt», sagte er. «Minijobs, Leiharbeit, Befristungen und Arbeit auf Abruf sind in den Chefetagen weiter in Mode.»