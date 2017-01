Unfälle : Glätte sorgt für mehrere Unfälle und Vollsperrung auf A11

Der Wintereinbruch hat in Mecklenburg-Vorpommern für glatte Straßen und zahlreiche Unfälle gesorgt. Auf der Autobahn 11 führten nach Angaben der Polizei vier Unfälle am späten Mittwochabend zu einer dreieinhalbstündigen Vollsperrung bei Penkun. Fünf Autos und ein Lastwagen seien beteiligt gewesen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 16 000 Euro.