Auszeichnungen : «Goldener Spatz» sucht junge Cineasten als Juroren

Das Deutsche Kinder-Medien-Festival «Goldener Spatz» sucht wieder Juroren. Bewerben könnten sich alle Kinder aus Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland, teilte der Veranstalter am Freitag mit. Gefragt sind vor allem ausdauernde Fans von Kino und Fernsehen: Mindestens 18 Stunden Material müssen für den Wettbewerb gesichtet und bewertet werden. Die 27 Kinderjuroren werden zunächst sechs Tage lang in Gera und Erfurt sehr unterschiedliche Filme und Fernsehprogramme ansehen, diskutieren und beurteilen. Am 16. Juni übergibt die Jury dann die Preise. Die kleinen Experten können sich noch bis zum 20. Januar mit einer Filmkritik und einem ausgefüllten Mitmach-Bogen bewerben.