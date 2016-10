Notfälle : Granate an Steilufer bei Sassnitz entdeckt

1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

Spaziergänger haben am Dienstag am Steilufer bei Sassnitz (Insel Rügen) eine Granate entdeckt. Die Polizei sperrte den Fundort in Höhe Dwasieden solange ab, bis der Munitionsbergungsdienst eintraf, die Munition sicherte und abtransportierte. Bei dem Objekt handelte es sich um eine 45 Zentimeter lange Sprenggranate, die vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg stammte, wie die Polizei am Mittwoch in Stralsund mitteilte.

