Fernsehen : Groß Schönebeck erinnert an Sandmännchen-Dichter Krumbach

Groß Schönebeck (dpa) – Die Gemeinde Groß Schönebeck (Barnim) will im nächsten Jahr mit Erlebnispfad, großem Wandbild und einer Festveranstaltung an den Sandmännchen-Dichter Walter Krumbach erinnern. Der Kinderbuchautor lebte bis zu seinem Tod 1985 in dem Ort in der Schorfheide. 2017 wäre er 100 Jahre alt geworden.