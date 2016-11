Gesundheit : Großer Straußenzüchter zum Schlachten gezwungen

Eine Sprecherin des Landkreises bekräftigte das «Aufstallgebot» für den Mann aus Canzow. Wenn bei den Straußen der Erreger H5N8 festgestellt würde, wären in einem Umkreis von zehn Kilometer mehr als 700 000 Stück Geflügel betroffen. Dies sei ein zu hohes Risiko, deshalb sollten die Strauße eingestallt werden.

Dies wird aber in Kreisen unterschiedlich gehandhabt. «Bei uns gab es zwei Ausnahmegenehmigungen für Straußenhalter in Blankensee und bei Ahlbeck am Haff», erklärte Achim Froitzheim, Sprecher im Kreis Vorpommern-Greifswald. Dort seien keine größeren Geflügelbestände in der Nähe. «Strauße einsperren ist schwierig, da braucht man eine Reithalle.» Auch Straußenhalter im Kreis Ludwigslust-Parchim sollen aus Tierschutzgründen Ausnahmegenehmigungen haben.