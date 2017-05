Unternehmen : Gründer entdecken ostdeutsche Regionen abseits der Hotspots

Dennoch hinkt der Osten Gründerzentren wie Berlin, Hamburg oder München deutlich hinterher. Laut Deutschem Start-up-Monitor 2016 haben 17 Prozent der untersuchten 1224 Start-ups ihren Sitz in Berlin - damit ist die Bundeshauptstadt nach wie vor Spitzenreiter. In Sachsen sind 5,1 Prozent der befragten Unternehmen angesiedelt (plus 0,6 Prozentpunkte). In Sachsen-Anhalt fällt der Anstieg am höchsten aus: Laut Monitor haben 1,2 Prozent der Start-ups ihren Sitz - im Jahr zuvor lag die Quote gerade einmal bei 0,2 Prozent.

Während Brandenburg auf einem Niveau von 1,5 Prozent stagnierte, legte Mecklenburg-Vorpommern auf 1,0 Prozent zu (plus 0,4 Prozentpunkte). In Thüringen haben 1,2 Prozent der jungen, innovativen Firmen ihren Sitz. Im Vorjahr waren es 1,6 Prozent.

KfW Gründermonitor

Deutscher Start-up-Monitor

von dpa

erstellt am 02.Mai.2017 | 06:21 Uhr