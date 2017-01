Energie : Gründung von Landesverband Erneuerbare Energien

Um der Energiewende in Mecklenburg-Vorpommern neuen Schwung zu geben, gründet sich heute in Schwerin ein Landesverband Erneuerbare Energien. Zu den rund 15 Gründungsmitgliedern gehören der Bundesverband Windenergie sowie Vertreter von Biogas-, Solar- und Geothermiebranche, wie es vorab hieß. Auch Politiker und Umweltschützer wollen die Verbandsgründung in Schwerin mittragen. Dazu gehören die energiepolitische Sprecherin der Linken im Landtag, Mignon Schwenke, die ehemaligen Landtagsabgeordneten Rudolf Borchert (SPD) und Johann-Georg Jaeger (Grüne) sowie Ulrich Söffker von der Umweltschutzorganisation BUND.