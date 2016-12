Wahlen : Grüne: Energie und Klimaschutz als Zentrum im Wahlkampf

Die Grünen müssen es nach Ansicht des schleswig-holsteinischen Umweltministers Robert Habeck schaffen, ihre Kernthemen Energie, Klimaschutz, Umwelt und Agrar in den Mittelpunkt des Wahlkampfs zur Bundestagswahl 2017 zu rücken. Diese Themen hätten jedoch zur Zeit keine Konjunktur, sagte Habeck am Samstag bei einem sogenannten Urwahlforum in Rostock. Aber bei den aktuellen zentralen Auseinandersetzungen in der Welt gehe es um Energie und Ernährung. Darauf aufbauend würden sich Radikalisierung, Fanatismen und ethnische Konflikte ausbreiten. Bei der letzten Bundestagswahl seien diese Themen allerdings auf den sogenannten Veggieday reduziert worden, bedauerte Habeck.