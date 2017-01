Agrar : Grüne Woche schließt: MV-Aussteller dürften zufrieden sein

1 von 1 Foto: Monika Skolimowska 1 von 1

In Berlin geht am Sonntag die 82. Grüne Woche zu Ende. In der Länderhalle Mecklenburg-Vorpommerns präsentierten sich 60 Aussteller, neben Unternehmen der Ernährungswirtschaft auch Tourismusverbände und Landkreise. Bereits zur Halbzeit zeichnete sich ab, dass die Aussteller zufrieden sind. Mit etwa 180 000 Gästen zählte die Mecklenburg-Vorpommern-Halle erneut zu den beliebtesten Präsentationen auf der Internationalen Verbrauchermesse. Die Präsentation in Berlin ist dem Agrarministerium zufolge der bedeutendste Messeauftritt des Landes.

Der Ländertag am vergangenen Wochenende stellte diesmal die Insel Rügen in den Mittelpunkt. Dabei waren Unternehmen wie die Kutter- und Küstenfisch GmbH aus Sassnitz mit Fischprodukten vertreten, die Alte Pommernkate GmbH aus Rambin mit Nudeln oder die Rügener Naturprodukt-Molkerei und die Störtebeker Braumanufaktur aus Stralsund. Aber auch Tourismusverbände, des Naturerbezentrums Rügen und das Ozeaneum Stralsund stellten sich den Besuchern vor.

