Kriminalität : Haftbefehl nach Festnahme von Trickdieben

Bei den mutmaßlichen Trickdieben, die vor einer Woche in Westmecklenburg gefasst wurden, soll es sich um Serientäter handeln. Ermittlungen lassen vermuten, dass das Trio aus Berlin für weitere Smartphone- und Geldbörsendiebstähle auch in anderen Bundesländern verantwortlich ist, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch in Ludwigslust sagte. Gegen den 21 Jahre alten Hauptverdächtigen sei bereits Haftbefehl wegen Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls erlassen worden. Bei dem Mann bestehe Fluchtgefahr.