Kriminalität : Hakenkreuze in Autos geritzt

Unbekannte haben Hakenkreuze in mehrere Autos im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock geritzt. In die Ermittlungen wurde wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auch der Staatsschutz eingeschaltet, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag in Rostock sagte. Betroffen waren in den vergangenen Tagen mindestens sechs Autobesitzer in den Rostocker Stadtteilen Dierkow und Toitenwinkel sowie ein Autofahrer in Ludwigslust. Die Schäden wurden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.