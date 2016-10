Tourismus : Hamburg: Ein Jahr nautische Zentrale für Kreuzfahrtschiffe

Vor einem Jahr hat die Costa-Reedereigruppe ihre nautische Zentrale für Kreuzfahrtschiffe in Hamburg in Betrieb genommen. Heute will sie Bilanz ziehen. Die eingesetzten Technologien und Kommunikationsstrukturen ermöglichten es, die 26 Schiffe der Costa-Gruppe in Echtzeit zu unterstützen und effizient zu betreiben, heißt es in der Einladung. Zu der Gruppe gehören die Kreuzfahrtreedereien Costa Crociere (Genua), Costa Asien (Schanghai) und Aida (Rostock), deren Mutterkonzern wiederum der US-Kreuzfahrtriese Carnival ist.