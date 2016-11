Handwerk : Handwerker treffen sich beim Obermeistertag in Güstrow

1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Güstrow (dpa/mv) - Die flächendeckende Breitbandversorgung und die zunehmende Digitalisierung sind zentrale Themen beim landesweiten Obermeistertag des Handwerks heute (13.00 Uhr) in Güstrow. Einer Umfrage der Handwerkskammern in Mecklenburg-Vorpommern bei ihren Betrieben hatte gezeigt, dass die Breitbandversorgung inzwischen einen wesentlichen Standortfaktor darstellt. In Güstrow wird auch Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) erwartet, der landesweit für den Ausbau der Digitalnetze zuständig ist

Obermeistertag