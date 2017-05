Fußball : Hansa: Erdmann nicht verlängert, Aubele und Bülbül gehen

Der FC Hansa Rostock trennt sich nach dem Saisonende von Denis Erdmann. Der zum 30. Juni 2017 auslaufende Vertrag mit dem defensiven Mittelfeldspieler werde nicht verlängert, teilte der Fußball-Drittligist am Donnerstag mit. «Dennis hat in den vergangenen zwei Jahren großen Einsatzwillen und Leidenschaft gezeigt, wir wollen uns aber auf seiner Position künftig anders aufstellen», sagte Sportvorstand René Schneider in der Pressemitteilung. Der 26 Jahre alte Erdmann war 2015 von Dynamo Dresden gekommen und bestritt bisher 62 Ligaspiele für Hansa.