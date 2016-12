Fußball : Hansa Rostock im Landespokal gegen Greifswalder SC

Der FC Hansa Rostock empfängt im Viertelfinale des Landespokals den Verbandsligisten Greifswalder SC. Das hat die Auslosung am Mittwochabend in Schwerin ergeben. Rekordsieger FC Schönberg 95 - in der Vorsaison im Finale dem Fußball-Drittligisten FC Hansa unterlegen - gastiert beim Verbandsligisten Torgelower FC Greif.