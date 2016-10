Fußball : Hansa Rostock ohne Marcus Hoffmann gegen Mainz II

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss seine Defensivabteilung am Samstag (14.00 Uhr/NDR live) im Heimspiel gegen den FSV 05 Mainz II weiter umstellen. Nach Rechtsverteidiger Maximilian Ahlschwede, der schon am vergangenen Wochenende in Duisburg wegen Adduktorenbeschwerden fehlte, fällt auch Innenverteidiger Marcus Hoffmann wegen einer Sprunggelenkverletzung aus. «Er hat versucht zu trainieren, aber sein Einsatz ist nicht möglich», sagte Hansa-Trainer Christian Brand am Donnerstag.