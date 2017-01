Fußball : Hansa Rostock startet Ticket-Aktion zum «Geisterspiel»

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock versucht erneut, Einnahmeausfälle aus einem Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit dem Verkauf von virtuellen Eintrittskarten zu verringern. Für das Heimspiel am 28. Januar gegen Jahn Regensburg bietet der Club den Anhängern «Sonder-Tickets» unter dem Motto «Hier sind Fans mit dem Herzen dabei» in drei Kategorien an.