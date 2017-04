Fußball : Hansa-Sportchef Schneider: Kein totaler Umbruch geplant

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Hansa hat den Ligaverbleib praktisch sicher. Zum Saisonende laufen unter anderem die Verträge von Torhüter Marcel Schuhen, Kapitän Michael Gardawski sowie der Stamm-Abwehrkette mit Maximilian Ahlschwede, Marcus Hoffmann, Matthias Henn und Christian Dorda aus. Auch das Arbeitspapier des Anfang der Saison verpflichteten ehemaligen U19-Europameisters Timo Gebhart endet am 30. Juni 2017.

Eine Empfehlung, sich für einen neuen Kontrakt zu empfehlen, gibt es für alle Wackelkandidaten am (morgigen) Mittwochabend im Halbfinale des Landespokals im Ostseestadion gegen den Verbandsligisten Torgelower FC Greif. «Für uns in der 3. Liga wäre es fatal, die Einnahmen aus dem DFB-Pokal nicht zu haben. Die fließen schließlich auch in das Budget für die Kaderplanung», sagte Schneider. In der zweiten Partie stehen sich die beide Verbandsligisten Aufbau Boizenburg und MSV Pampow gegenüber.

Beitrag Norddeutsche Neueste Nachrichten

Übersicht Landespokal

Website FC Hansa

Spielplan FC Hansa

Kader FC Hansa

von dpa

erstellt am 25.Apr.2017 | 09:32 Uhr