Fußball : Hansa wählt neuen Aufsichtsrat

Hansa Rostock scheint auf dem beschwerlichen Weg, vom Ruf des Chaos-Clubs wegzukommen, ein kleines Stück vorangekommen zu sein. Neben dem sportlichen Aufschwung der vergangenen Monate mehren sich in der administrativen Abteilung des Fußball-Drittligisten Zeichen von Kontinuität. Immerhin drei alte Aufsichtsräte erhielten am Sonntag auf der Mitgliederversammlung das Vertrauen, die Geschicke des Clubs auch in den nächsten vier Jahren maßgeblich mitzubestimmen. «Das finde ich gut», sagte Günter Fett, einer der vier Neuen in Hansas höchstem Vereinsgremium.

Der Chef der Euroports GmbH in Rostock geht mit Feuereifer an die Aufgabe. «Ich freue mich enorm auf die Aufgabe. Als Hansa-Fan, als gebürtiger Warnemünder und Rostocker. Was gibt es da Schöneres, als für seinen Fußballverein im Aufsichtsrat zu sitzen», sagte der 64-Jährige nach der fast neunstündigen Marathonsitzung.

Die soll nach Augenzeugenberichten - die Medien waren wieder nicht zugelassen - wesentlich ruhiger und geordneter abgelaufen sein als in den vergangenen Jahren. «Der Austausch sowohl mit als auch unter der Mitgliedschaft war sehr konstruktiv und sachlich», stellte Hansas Vorstandschef Robert Marien in einer Pressemitteilung fest.

Günter Fett wurde von den 1043 stimmberechtigten Mitgliedern ebenso wie der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Lemmer, sein erster Stellvertreter Martin Ohde sowie Rostocks Finanzsenator Chris Müller und Sebastian Eggert, der erste Vertreter der Fangruppierung «Suptras» in dem Gremium, im ersten Wahlgang gewählt. Hansa hat aktuell 10 882 Mitglieder, fast 400 mehr als vor Jahresfrist.

Im Finanzbericht wird nach Vereinsangaben für das vergangene Geschäftsjahr ein Plus von 1,1 Millionen Euro ausgewiesen, was vor allem durch den Verkauf der Geschäftsstelle zustande kam. Für das laufende Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2017 rechnet Hansa mit einem Minus von 1,1 Millionen Euro.

Und das trotz des Ende des vergangenen Jahres eingeleiteten Sparkurses, der bereits schmerzhafte Einschnitte mit sich brachte. Momentan ist ein Konsolidierungspaket angelaufen, das 250 000 Euro bringen soll und bei anhaltendem sportlichen Erfolg und daraus resultierenden steigenden Zuschauerzahlen noch größere Effekte nach sich ziehen würde.

Allerdings ist der erhoffte Effekt fraglich, da dem Club wegen der Ausschreitungen im Auswärtsspiel am 5. November in Magdeburg ein erneutes Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit droht. Das DFB-Sportgericht hatte den Club im November vergangenen Jahres zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, die im Frühjahr bis zum 28. Februar 2017 verlängert worden ist. Die fehlenden Einnahmen im Falle eines «Geisterspiels» würden bei rund 300 000 Euro liegen.

