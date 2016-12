Soziales : Hanse-Tour Sonnenschein: 290 000 Euro für kranke Kinder

Rostock (dpa/mv) - Bei der 20. Benefiz-Radrundfahrt Hanse-Tour Sonnenschein sind in diesem Sommer rund 290 000 Euro für kranke Kinder gesammelt worden. Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) übergab davon am Montag 250 000 Euro an die Kinderklinik der Universitätsmedizin Rostock. «Das Team kümmert sich liebevoll und intensiv um schwer- und schwerstkranke Kinder und deren Familien. Die Spendengelder tragen dazu bei, dass den Kindern, ihren Geschwistern und Eltern trotz der schweren Krankheit auch unbeschwerte und schöne Stunden ermöglicht werden können», sagte Sellering. Weitere 15 000 Euro gingen an die Björn Schulze Stiftung und 25 000 Euro an das Kinderhospiz Meldorf, wie die Staatskanzlei mitteilte. In den letzten 20 Jahren seien weit über zwei Millionen Euro zusammengekommen.

Hanse-Tour bei Facebook