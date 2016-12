Computer : Hauboldt: Sömmerda nach Robotron-Aus wirtschaftlich erholt

Vor 25 Jahren ist die Computerproduktion im damaligen Robotron-Werk in Sömmerda eingestellt worden. Mit dem Produktionsstopp am 5. Dezember 1991 hatten etwa 10 000 Menschen ihre Arbeit verloren. Das sei ein gravierender Einschnitt für die Kreisstadt in Thüringen gewesen, deren Infrastruktur auf das große Computer- und Druckerwerk ausgelegt war, sagte Sömmerdas Bürgermeister Ralf Hauboldt (Linke) der Deutschen Presse-Agentur.