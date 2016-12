Handball : HC Empor Rostock gegen Rimpar ohne Linksaußen Höwt

Handball-Zweitligist HC Empor Rostock nimmt am Mittwochabend (19.30 Uhr) in der Ospa Arena gegen den Tabellenfünften DJK Rimpar Wölfe Anlauf auf den dritten Heimsieg in Serie. Beim Tabellenletzten fehlt allerdings Michael Höwt. Der Linksaußen plagt sich mit Leistenproblemen. Verzichten muss Empor ohnehin auf die Langzeitverletzten Julius Porath (Wadenbeinbruch) und Matej Konsel (Kreuzband- und Innenmeniskusriss). Porath soll Anfang nächsten Jahres wieder ins Training einsteigen.