Handball : HC Empor Rostock unterliegt DJK Rimpar mit 25:29

Handball-Zweitligist HC Empor Rostock hat den dritten Heimsieg in Serie innerhalb von zehn Tagen verpasst. Das Team von Trainer Hans-Georg Jaunich unterlag am Mittwochabend den DJK Rimpar Wölfen mit 25:29 (14:15) und bleibt mit drei Punkten Rückstand auf den Vorletzten TV Neuhausen Tabellenletzter. Vyron Papadopoulos (6/2) und André Meuser (5) erzielten vor über 700 Zuschauern in der Rostocker Ospa Arena Stadthalle die meisten Tore für Empor. Steffen Kaufmann (7) und Benjamin Herh (6) trafen für die Gäste am häufigsten.