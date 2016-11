Handball : HC Empor Rostock verliert auch unter neuem Trainer Jaunich

Handball-Zweitligist HC Empor Rostock hat unter dem neuen Trainer Hans-Georg Jaunich nicht auf Anhieb in die Erfolgsspur gefunden. Die Mecklenburger verloren am Sonntag in der heimischen Ospa-Arena gegen die HSG Nordhorn-Lingen mit 25:26 (13:11) und bleiben nach der achten Pleite in Serie Tabellenletzter.