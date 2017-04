Handball : HC Empor Rostock weiter sieglos: 26:28 gegen Bad Schwartau

Vyron Papadopoulos (6/4) und André Meuser (5) erzielten vor 680 Zuschauern in der Rostocker Ospa Arena die meisten Tore für die Hausherren. Sie konnten die neunte Niederlage in Serie aber auch nicht verhindern. Die beiden ehemaligen Rostocker Oliver Milde (8) und Christoph Wischniewski (6/3) trafen für Bad Schwartau am häufigsten.

Auch dank ihres starken Torhüters Leon Mehler durften sich die Hausherren bis in die Schlussphase hinein Hoffnungen auf ein Ende ihre Pleitenserie machen. Den Anschlusstreffer von Kreisläufer Normann Flödl zum 25:26 (57. Minute) in Unterzahl beantworteten Milde und Wischniewski aber mit zwei weiteren Toren und hatten damit die Entscheidung erzwungen.

erstellt am 21.Apr.2017 | 21:29 Uhr