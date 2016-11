Notfälle : Herrenloser Koffer in Einkaufszentrum: Polizeieinsatz

Ein herrenloser Koffer hat am Freitag in einem Rostocker Einkaufszentrum einen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein Mann rief die Polizei, weil er den Koffer in einem Waschsalon bemerkte, wie die Beamten berichteten. Daraufhin wurde das Einkaufszentrum teilweise geräumt, den Vorplatz und die umliegenden Straßen sperrte die Polizei ab. Beim Durchleuchten des Koffers stellte sich heraus, dass sich darin lediglich ein Buch und ein leerer Müllsack befanden.

Pressemitteilung