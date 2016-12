Kommunen : Hilfe bei Gemeindefusionen: Land bestellt Berater

Schwerin (dpa/mv) - Die Landesregierung gibt den Startschuss für die geplante Gemeindereform in Mecklenburg-Vorpommern. Anders als bei der umstrittenen Kreisstrukturreform von 2011 soll es aber nur Zusammenschlüsse auf freiwilliger Basis geben. Dabei stehen fusionswilligen Kommunen und auch Ämtern sogenannte Koordinatoren zur Seite. Die ersten Beraterverträge sollen am Freitag im Innenministerium in Schwerin unterzeichnet werden. Der Städte- und Gemeindetag hatte sich für ein solches Vorgehen stark gemacht und die Experten benannt. Fusionsprämien in Höhe von 200 000 Euro je Gemeinde und Schuldenerlasse in doppelter Höhe sollen Zusammenschlüsse schmackhaft machen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es rund 750 eigenständige Gemeinden und damit fast doppelt so viele wie in Nordrhein-Westfalen.

