Soziales : Hohe Spendenbereitschaft in der Weihnachtszeit

Schwerin (dpa/mv) - Zu Weihnachten steigt die Spendenbereitschaft merklich an. In den Wochen vor dem Fest starten Wohlfahrtsverbände und Kirchen deshalb auch gezielt Sammlungen und Spendenaufrufe. Das ist auch in Mecklenburg-Vorpommern so, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Die Erfahrung zeige, dass die Spendensumme im Dezember um 50 bis 100 Prozent höher liege als in anderen Monaten, sagte die Sozialwissenschaftlerin Susanne Dreas von der Hochschule Neubrandenburg. Große kirchliche oder andere karitative Organisationen nutzten das und verschickten verstärkt Spendenpost. Laut Dreas kommen in Deutschland pro Jahr 4 bis 5,5 Milliarden Euro an Spenden zusammen.

