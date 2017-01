Literatur : «Ich schenk dir eine Geschichte»: MV beteiligt sich

Mecklenburg-Vorpommern beteiligt sich an der Aktion «Ich schenk dir eine Geschichte» zum Welttag des Buches am 23. April. Bundesweit liegen 1,2 Millionen Exemplare des Kinderbuches «Das geheimnisvolle Spukhaus» von Henriette Wich bereit, wie das Bildungsministerium am Dienstag mitteilte. Es sei bereits die 21. Ausgabe der Reihe «Ich schenk dir eine Geschichte». Bis Ende Januar könnten alle Lehrkräfte der Klassenstufen vier und fünf sowie von Integrations- und Förderklassen unter www.welttag-des-buches.de Buchgutscheine für ihre Schüler bestellen. Das Buch können sich die Kinder dann in ihrer örtlichen Buchhandlung abholen.