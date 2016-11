Ausbildung : IHK ehrt beste Auszubildende des Jahres in Neubrandenburg

Vor dem Hintergrund des größer werdenden Lehrlingsmangels werden in Neubrandenburg am Freitag die besten Auszubildenden des Jahres 2016 geehrt. Unter den Preisträgern aus der IHK-Region im Osten des Landes sind zwei junge Leute, die ein Studium begonnen hatten, dann aber in die Berufsausbildung umgestiegen sind, wie ein IHK-Sprecher sagte. So wird Maria Lorenz von der Hotelgruppe Seetel in Ahlbeck als «jahrgangsbeste Köchin» geehrt, die auch bundesweit schon bei Meisterschaften vordere Plätze belegte. «Bester Kaufmann im Groß- und Außenhandel» ist Axel Klingbeil, der in der Meesenburg Großhandel KG in Greifswald und Wolgast ausgebildet wurde.