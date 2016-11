Prozesse : Illegale Autofahrt endet tödlich: Prozess gegen Fahrer

Am Amtsgericht in Waren an der Müritz muss sich am Mittwoch ein 28 Jahre alter Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Der junge Mann soll im April im Drogenrausch, ohne Führerschein und betrunken mit einem Auto gefahren sein und in einer Kurve in Waren die Kontrolle verloren haben. Er fuhr einen 67 Jahre alten Rentner um, der noch am Unfallort starb. Danach wurden weitere Autos gerammt und stoppten den Unfallwagen schließlich.