Regierung : Innenministerium genehmigt Haushalt von Nordwestmecklenburg

Schwerin/Wismar (dpa/mv) - Dank guter Steuereinnahmen in den Kommunen steht auch der Landkreis Nordwestmecklenburg finanziell gut da und kann die Kreisumlage von 42,5 auf 42 Prozent senken. Das Innenministerium in Schwerin billigte am Mittwoch den vom Kreistag schon im Januar beschlossenen Doppel-Haushalt für die Jahre 2017 und 2018. Pro Jahr sind Ausgaben in Höhe von rund 230 Millionen Euro geplant. Die Investitionen klettern - auch wegen des Internetausbaus in ländlichen Gebieten - auf rund 73 Millionen Euro pro Jahr. Schwerpunkt sind aber weiterhin auch Schulbauten. Mit der Zustimmung des Innenministeriums können die Investitionsmittel nun fließen.