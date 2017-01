Wetter : Insel Poel kam bei Sturmflut glimpflich davon

1 von 1 Foto: Carsten Rehder 1 von 1

Allerdings sei am Strand von Schwarzer Busch und Timmendorf an der Nordwestküste der Insel viel Sand abgetragen worden. «Dort ist zum Teil nur noch der steinige Untergrund da», sagte Richter. Dafür sei an der Nordmole, wo es sonst häufig Abtragungen gebe, Sand angeschwemmt worden. Nun soll abgewartet werden, ob von selbst wieder Sand an den betroffenen Stränden angespült wird oder ob nachgeholfen werden muss.

Auch der Ferienort Graal-Müritz auf dem Darß meldete keine nennenswerten Schäden. Die Dünen hätten ihre Schutzfunktion erfüllt, sagte Bürgermeister Frank Giese. Es habe allerdings Abtragungen mit Abbruchkanten bis vier Meter Höhe gegeben. Mehrere Strandaufgänge müssten neu angelegt werden. An der Seebrücke seien einige Planken weggerissen worden.