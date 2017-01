Denkmäler : Jahreshauptversammlung des Münster-Bauverein Bad Doberan

Der Bauverein des Münsters in Bad Doberan blickt zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Auf der Jahresversammlung am Dienstag werden die Fortschritte bei den zahlreichen Restaurierungsarbeiten ebenso Thema sein, wie die Pläne für das Jahr 2017. Abgeschlossen werden sollen in diesem Jahr unter anderem die Arbeiten am Reiterstandbild des Hofmeisters Samuel Behr. Das Münster wird pro Jahr von etwa 150 000 Menschen besucht, die mit ihren Eintrittsgeldern einen wichtigen Beitrag leisteten.

