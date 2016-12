Gesundheit : Jahreszeitlich bedingter deutlicher Anstieg von Noro-Fällen

In Mecklenburg-Vorpommern wird derzeit ein starker Anstieg der von Noroviren ausgelösten Magen-Darm-Erkrankungen registriert. Wie das Rostocker Landesamt für Gesundheit und Soziales am Mittwoch auf Anfrage berichtete, wurden in der vergangenen Woche 549 Fälle gemeldet, in der Vorwoche waren es noch 408 gewesen. Von einer hohen Dunkelziffer sei auszugehen. Noroviren träten ganzjährig auf, saisonale Häufungen werden in den Wintermonaten beobachtet. Viele Erkrankungen gibt es demnach aktuell in Kindereinrichtungen, Krankenhäusern und Alten-Pflegeheimen.