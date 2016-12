Kriminalität : Jugendliche beschießen Polizeirevier Wismar mit Pyrotechnik

Zwei junge Männer haben am frühen Silvestermorgen das Polizeihauptrevier in Wismar mit Pyrotechnik beschossen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie sie mit einer Raketenbatterie das Dienstgebäude unter Beschuss nahmen, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug des Zeugen wurde durch abprallende Raketen beschädigt. Die beiden Tatverdächtigen im Alter von 15 und 18 Jahren konnten wenig später in Tatortnähe gestellt werden. Wie sich herausstellte, hatten sie zum Tatzeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden. Gegen sie wird nun unter anderem wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Polizeimeldung