Kriminalität : Junge Menschen schießen mit Luftgewehr auf Passanten

Demnach wurden seit Mittwoch sechs Vorfälle in der gleichen Straße in Eggesin gemeldet. In allen Fällen seien aus unbekannter Richtung Schüsse abgegeben worden. Unter anderem sei auf einen 13-Jährigen, eine Radfahrerin und einen Hund geschossen worden. Der 13-Jährige habe das Projektil in seiner Jacke gefunden. Ein 55 Jahre alter Zeuge habe am Sonntag dann mehrere Menschen auf einem Balkon mit einem Luftgewehr beobachtet.

Bei einer Durchsuchung stellte die Polizei tatsächlich ein Luftdruckgewehr sowie Betäubungsmittel in der Wohnung fest. Dort hielten sich zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren sowie eine 18-jährige Frau auf. Ob die drei mutmaßlichen Schützen für alle sechs Vorfälle verantwortlich sind, war zunächst nicht bekannt. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich den Angaben zufolge nicht um die Mieter der Wohnung.

