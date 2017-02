Agrar : Keine Freilandeier mehr aus Mecklenburg-Vorpommern

1 von 1 Foto: Bernd Settnik 1 von 1

Freilandeier aus Mecklenburg-Vorpommern sind von Montag an vorläufig passé. Wegen der Stallpflicht aufgrund der Vogelgrippe endet im Land die Zwölf-Wochen-Frist, in der Erzeuger die Eier noch als Freilandeier deklarieren konnten, obwohl die Hennen nicht mehr ins Freie durften. Das Landwirtschaftsministerium sieht an dem Stichtag «keine weltbewegenden Veränderungen»: Die Eier würden von nun an als Bodenhaltungseier ausgezeichnet und vermarktet, hieß es. Mit den Legehennenhaltern habe es Gespräche gegeben, um sie über das Prozedere zu informieren. Neues Verpackungsmaterial oder zumindest Aufkleber müssten besorgt werden. Beim Einzelhandelsverband Nord in Kiel hieß es, der Lebensmittelhandel werde nur ordentlich deklarierte Ware abnehmen und werde auch nur den Preis für Bodenhaltungseier zahlen.

von dpa

erstellt am 03.Feb.2017 | 10:12 Uhr