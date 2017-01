Gesundheit : Keine weiteren Vogelgrippe Infektionen im Schweriner Zoo

Die seit Anfang November grassierende Vogelgrippe hat im Zoo von Schwerin keine weiteren Tiere befallen. Außer bei der vor einer Woche in der offenen Wasservogelanlage gefundenen toten Schneegans sei der hochansteckende Erreger H5N8 bei keinem anderen Vogel nachgewiesen worden. Alle 200 Vögel außerhalb der Teichanlagen seien gesund. «Es ist eine große Erleichterung für uns alle. Vor allem um die Flamingos und Pinguine haben wir uns große Sorgen gemacht, da sie sich in direkter Nähe des betroffenen Areals befinden», teilte Zoo-Direktor Tim Schikora am Montag mit. Endgültige Entwarnung könne aber erst in etwa drei Wochen gegeben werden, wenn auch die Ergebnisse der virologischen Nachkontrolle vorlägen. Der Zoo bleibe bis auf weiteres geschlossen.